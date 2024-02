Concurso da Codevasf terá salário base de até R$ 9 mil

Serão contratados engenheiros de pesca, engenheiros civis, jornalista, administradores e outros profissionais

Por SELES NAFES

O concurso público que será realizado este ano pela Codevasf, companhia federal que administra obras e projetos de desenvolvimento econômico no Norte e no Nordeste, terá salário básico de até R$ 9 mil, além de outros benefícios. De acordo com o diretor regional no Amapá, Hilton Rogério, os 20 primeiros colocados serão chamados imediatamente para assinar contrato.

O concurso foi anunciado no último fim de semana pelo presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira. O edital deve ser publicado até março.

Mas o diretor regional adiantou ao Portal SN que uma das regras que constará no edital é que a prova presencial será no Amapá. Com isso, há a expectativa de que mais profissionais residentes no estado possam participar do processo.

Serão contratados engenheiros civis, agrônomos, de pesca, jornalista e administradores, entre outros profissionais.

O último concurso do órgão, realizado em 2021, foi prorrogado por mais dois anos.

“O problema é que a lista de aprovados a serem chamados zerou para várias profissões, por isso será necessário realizar outro concurso”, explicou o diretor regional.

A Codevasf existe há mais de 80 anos, mas nos últimos cinco anos ampliou as regiões de atuação, graças a articulações da bancada federal do Amapá.