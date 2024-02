Concurso público: Codevasf anuncia edital até março

Marcelo Moreira (camisa azul), presidente nacional da Codevasf: quantidade de vagas ainda não foi anunciada

Da REDAÇÃO

O presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira, anunciou em Macapá, neste fim de semana, que a estatal prepara o edital do primeiro concurso público para o Amapá. Ainda não foi definida quantidade de vagas, mas as regras do certame deverão ser publicadas até março.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba passou a incluir o Amapá, o Pará e outros estados do norte após articulação política há cerca de dois anos. Hoje, a estatal é responsável por obras estruturantes com recursos federais, além de apoio ao setor primário.

No último sábado (3) quando houve o anúncio do concurso público, por exemplo, a companhia distribuiu dezenas de caminhonetes e tratores para reforçar a produção agrícola nos 16 municípios. O investimento foi de R$ 23 milhões com recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre (UB). Em 2024, também estão previstas uma série de obras grandes, como a construção de pontes em, concreto no interior do Estado.

Além do concurso público, que deve contratar pessoal de apoio administrativo, engenheiros, arquitetos e outros profissionais de campo, a Codevasf vai assinar a ordem de serviço para a construção da sede própria, em Macapá.