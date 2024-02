Condenado por homicídio é pego com moto roubada e morre em confronto

Diogo Pastana dos Santos estava no regime aberto e cumpria pena por homicídio

Por OLHO DE BOTO

Um detento do regime semiaberto que estava em posse de uma motocicleta roubada e que respondia em liberdade por homicídio, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, morreu em troca de tiros com o Giro do Bope, na manhã de hoje (5), no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

O confronto contra Diogo Pastana dos Santos, de 36 anos, ocorreu na quitinete onde o foragido morava e a moto foi encontrada. Em um dos cômodos da residência, no quarto, haviam duas crianças.

De acordo com o tenente S. Azevedo, do Bope, o detento teria efetuado disparo de arma de fogo contra a equipe que atendeu a ocorrência e no revide acabou baleado. O socorro de urgência foi acionado mas Diogo acabou indo a óbito no local.

O detento cumpria pena de 12 anos e, dentro da família, tem um irmão que também responde por homicídio.