Condenado por homicídio morre em operação da PM em Santana

Dorica foi morto ao trocar tiros com uma equipe do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que tinha sentença condenatória por homicídio e que cumpria pena no regime aberto domiciliar, acabou morto ao trocar tiros com uma equipe do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, no Bairro Provedor II, em Santana, a 17 km de Macapá.

O confronto aconteceu atrás de uma residência localizada em área de pontes, na Travessa 26.

A ação de combate ao crime organizado aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (29) e contou com apoio do 1º e 4º Batalhões.

O capitão Alanjocer Lopes, porta-voz da PM, informou que os militares estavam a serviço da Operação Protetor, saturando uma região que é reduto de faccionados, quando foram atacados por um bando armado.

Houve revide e Doriel Alves Farias, o Dorica, de 43 anos, foi atingindo. Ele morreu antes da chegada do Samu. Foi feita a perícia e arma usada por ele no confronto, uma pistola calibre 380, foi recolhida pela Polícia Científica.