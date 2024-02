Condenado por roubo e tráfico é localizado

Ramon Ramires foi encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, à penitenciária.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que havia sido condenado duas vezes pela Justiça do Amapá foi preso em uma ação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), coordenada pelo delegado Kleyson Fernandes.

O mandado de prisão por roubo e tráfico de drogas foi cumprido nesta sexta-feira (9), pelos agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil, na zona sul de Macapá.

“Esse indivíduo, juntamente com outras duas pessoas, praticou o roubo em janeiro de 2019, no Bairro Infraero 2. Com o uso de arma de fogo, eles entraram em um estabelecimento comercial e roubaram diversos objetos pessoais das vítimas e dinheiro do caixa. E em fevereiro de 2023, no Bairro Brasil Novo, esse mesmo indivíduo foi preso por tráfico de drogas durante uma abordagem a um veículo, onde foram encontrados mais de 20 porções de drogas”, explicou Fernandes.

