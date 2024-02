Corpo de turista desaparecido é encontrado

Caso ocorreu no Rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

O corpo do turista que estava desaparecido desde a segunda-feira (5) foi achado na manhã desta quarta-feira (7). A informação é do Corpo de Bombeiros do Amapá, que mantinha mergulhadores em buscas no local desde o ocorrido, no Rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

A vítima, um homem de 36 anos, foi identificada como Eliezio Carvalho da Costa. Inicialmente as autoridades informaram que ele seria francês, mas hoje confirmaram que a nacionalidade dele é brasileira, natural de Belém (PA). Entretanto, as autoridades também confirmaram que ele era morador do território ultramarino francês.

O corpo foi achado por volta de 6h de hoje, por catraieiros que fazem a travessia da fronteira fluvial. Estava a menos de 1 km do local onde desapareceu.

O relato do desaparecimento dá conta de que ele bebia na companhia de amigos na orla de Oiapoque, próximo do mercado central da cidade quando mergulhou e não mais foi visto.