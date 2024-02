De camarote, casal celebra aniversário na 3ª noite da folia de Santana

Festa, que acontece a 17 km de Macapá, contou com uma atração nacional em um dos blocos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com muita animação e descontração, a 3ª noite de carnaval atraiu milhares de foliões ao município de Santana, a 17 km de Macapá, nesta segunda-feira, (12). Nem mesmo a chuva foi capaz atrapalhar.

E foi neste clima que o casal Elson Silva e Nara Moraes celebrou o aniversário dela, 12 de fevereiro, num dos concorridos camarotes em pleno corredor da folia. O preço não saiu tão caro para 10 convidados, R$ 1 mil, mais outros R$ 1 mil pela decoração, bebidas e salgadinhos.

“Decidimos comemorar aqui. Desde o ano passado, a gente tem feito esse investimento, até porque aqui tem uma segurança a mais e a gente já está com uma certa idade. Antes a gente ia nos blocos, mas a idade chegou. Concidentemente, hoje é aniversário da minha esposa e decidimos festejar aqui”, assegurou Elson.

Nara contou que não teve dúvidas na hora de decidir se a festa seria no camarote.

“Eu, sinceramente, preferi ficar aqui e comemorar o meu aniversário de uma maneira mais confortável e perto dos meus amigos e parentes. Saiu tudo como a gente imaginava”.

Os foliões que preferiram aproveitar o carnaval de uma maneira mais confortável investiram de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil, a média no arrendamento do espaço. O local fica livre para decorações e melhorias por parte de quem alugou. E geralmente, os foliões deixam os espaços do jeito que preferem.

“Tivemos uma procura grande em busca dos camarotes e conseguimos vender todos. Não temos dúvidas que muitas pessoas preferem ficar nos camarotes até porque, o brincante vai poder acompanhar a passagem de todos os blocos, durante todas as noites de carnaval. É uma vantagem”, disse Rui Dias, que preside a Liga de Blocos de Micareta e Carnaval (Liblomica).

No corredor da folia, os trios elétricos passavam levando muita animação. Os blocos Nabalada, Pororoca, My love e Porto Folia, arrastaram os brincantes. A forte chuva bem que tentou atrapalhar, mas ninguém arredou o pé.

A cantora Melody foi uma das atrações nacionais mais aguardadas e conseguiu levantar o público. A estimativa da organização é que mais de 30 mil pessoas tenham prestigiado o corredor da folia nesta terceira noite de festa.

“É uma festa democrática, que demonstra cada vez mais o quanto movimenta a economia, de um modo geral. A gente está vendo, aí, todos os blocos lotados, os camarotes todos ocupados e as boates também. Isso gera receita, a economia se movimenta e todos saem ganhando: o empreendedor e o município, já que o dinheiro fica aqui na nossa cidade”, analisou o prefeito Bala Rocha.

O carnaval de Santana recebeu investimentos do Governo do Estado, que destinou R$ 1 milhão, recurso de um convênio, e de emendas do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), que direcionou R$ 1,5 milhão para o evento. Também houve contrapartidas do município.

“Santana desponta nesse estilo de carnaval, a chamada micareta, e demonstra todo o seu potencial econômico, turístico e empreendedor. A gente tem estudos que mostram que, a cada um real aplicado no carnaval, retorna quatro a sete reais em impostos e empregos. Então, Santana está de parabéns porque temos aqui um dos melhores carnavais da Amazônia”, afirmou o governador do estado, Clécio Luís (Solidariedade).

O senador Davi destacou a importância de ajudar na organização e estrutura.

“Eu vejo com bons olhos toda essa festa aqui em Santana. É necessária ajuda, porque vemos verdadeiramente, o recurso rodando. É o pequeno empreendedor que aproveita o momento, é os organizadores dos blocos, que vendem os abadás, e a comercialização dos camarotes”, finalizou Davi.

A programação prossegue nesta terça-feira (13), com a passagem dos blocos Abalou/Flanáticos, Uau, Faraó e Bebo Todas, a partir de 17h, com a saída do bloco Faraó Kids.