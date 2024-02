Delegações querem conhecer a diversidade amapaense no Startup20

O Amapá é o primeiro estado no Brasil a sediar o evento internacional de inovação.

Por IAGO FONSECA

Delegações estrangeiras, investidores, empresários e autoridades amapaenses se reuniram em Macapá, na abertura do encontro, inédito no país, do Startup20 para tratar de sustentabilidade, inovação, tecnologia e bioeconomia, na noite desta sexta-feira (23).

O evento permite que as delegações estrangeiras e expositores brasileiros troquem informações, ganhem visibilidade em projetos inovadores e tratem de temas como inteligência artificial, financiamento da inovação, estratégias para investimentos em negócios inovadores e diversidade de gênero nas startups – empresas inovadoras que solucionam problemas e aprimoram negócios através de tecnologias, com pouco aumento de custos.

Com o objetivo de expandir os negócios e conquistar novos espaços, Antônio Carlos, diretor da Bactolac, startup amapaense de piscicultura, vê o evento como uma realização gigantesca de oportunidades para o Amapá.

“Desenvolvemos tecnologia para melhorar a produção de peixe, com a visibilidade que teremos nesses quatro dias, tanto a Bactolac quanto outras startups, poderão mostrar para o Brasil e o mundo que o Amapá também produz tecnologia de ponta”, expõe Antônio.

O evento abre oficialmente uma série de eventos do Startup20 que ocorrerão no país durante o ano e antecede a reunião do G20, grupo de países que compõem as maiores potências da economia mundial.

A programação reúne por quatro dias representantes de países dos cinco continentes. São 19 delegações participantes, enviadas da Índia, Alemanha, Arábia Saudita, Bangladesh, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Indonésia, Omã, Portugal, Suíça, Rússia, Turquia, União Africana, Austrália, Itália, Japão e África do Sul, bem como agentes públicos e empreendedores estrangeiros.

A delegação da África do Sul, representada pela Agência de Inovação Tecnológica, pondera que o Startup20 é uma plataforma de promoção de trabalhos feitos por países do G20 e, por isso, devem reunir projetos para compartilhar entre as nações.

“É ótimo para as empresas fazerem as conexões necessárias e procurar os colaboradores que eles precisam trabalhar para desbloquear oportunidades socioeconômicas”, completa o representante Zipho Zwane.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), será o momento de aliar tecnologia, inovação, com economia, geração de emprego com ênfase na preservação ambiental.

“Para nós do Amapá tem um significado maior. Ter o Brasil liderando o G20 nos permite mostrar o Brasil que tem diferenças regionais que nos transformam em verdadeiros Brasis. Cria um novo horizonte de possibilidades para o Brasil, a Amazônia e o Amapá”, ressalta o governante.

A reunião de empreendedorismo é organizada pela Associação Brasileira de Startups, com apoio do Governo do Amapá e do Sebrae. O governo anunciou ainda, durante o jantar às delegações, o lançamento do edital “Doutor Empreendedor”, que fomenta projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Ingrid Barth, presidente da Associação Brasileira de Startups, que organiza o evento, acredita que o Amapá tem se mostrado um grande pioneiro com relação a tecnologia, inovação e startups, com um ecossistema organizado e próspero, por isso, foi o estado escolhido para abertura do Startup20, que passará também pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

“Nada mais justo do que trazer um evento dessa magnitude para mostrar não só para os outros estados do Brasil, mas também para o mundo o excelente trabalho que o Estado está fazendo em tecnologia, inovação, startups e empreendedorismo de uma maneira geral. Estamos fazendo a Amazônia crescer com sustentabilidade, esse é o nosso propósito”.