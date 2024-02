Delegada alerta e dá dicas contra furtos de celular durante o Carnaval

Titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos explica como adotar medidas para proteção de dados pessoais e financeiros em celulares.

Por OLHO DE BOTO

Com a chegada do carnaval também aumenta a preocupação com a segurança, especialmente em relação aos crimes cibernéticos e furtos de celulares. A delegada Áurea Uchoa, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) do Amapá, faz um alerta à população do Amapá sobre os riscos associados a esses delitos durante as festividades carnavalescas de 2024.

Além de chamar a atenção para os cuidados com informações pessoais e financeiras nesses aparelhos, ela também deu, em entrevista ao Portal SN.com, dicas preventivas para proteger dados em caso de ocorrência desses crimes. Uma das principais recomendações é anotar o número de identificação do aparelho celular, facilitando assim o trabalho investigativo da polícia em caso de furto ou roubo.

Além disso, é fundamental proteger o celular com senha de acesso, utilizando recursos como biometria ou reconhecimento facial, se disponíveis. Configurar senhas específicas para aplicativos sensíveis, como os bancários e de mensagens instantâneas, também é essencial para evitar a exposição de dados pessoais.

Para mais informações sobre como se proteger durante a folia de 2024, a delegada compartilha dicas valiosas. Assista ao vídeo completo: