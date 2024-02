Dengue: Oiapoque chega a mais de 320 casos e estado recorre ao fumacê

Em cinco dias de atividades, 11.240 imóveis receberam o serviço, conhecido popularmente por fumacê

Com 321 casos e 1 óbito confirmado na cidade, o Governo do Amapá intensificou as ações de combate à dengue em Oiapoque, a 590 km de Macapá. O município é o que mais preocupa atualmente, com os maiores índices da doença.

Por isso, nos últimos 5 dias a aplicação de inseticidas com borrifação – o popular fumacê – chegou a 11.240 imóveis. Equipes da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) também realizaram 5.744 visitas domiciliares, e em todas foram encontradas larvas do Aedes aegypti.

Para evitar a proliferação, foi feito o bloqueio por meio do tratamento focal com larvicida. Durante as inspeções, 50 casas apresentaram pelo menos uma pessoa com dengue.

O chefe da Unidade de Controle de Vetores da SVS, Jonas Ferreira, alerta que existem lugares mais óbvios em que os agentes de endemias localizam com facilidade os focos, como ralos, pratinhos dos vasos de plantas, caixas d’água descobertas ou com tampa quebrada, latas e pneus que ficam no quintal.

Ele explica que o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, põe os ovos à beira de água parada, seja ela limpa ou não. Os ovos eclodem quando a temperatura está alta. Dentro dessa água, as larvas se desenvolvem até se transformarem em mosquitos.

Por isso é importante que a população permita a entrada dos profissionais, devidamente identificados.

“Também existem criadouros do mosquito que são menos óbvios, entre eles, estão as lajes expostas e as calhas [canaletas no telhado que recolhem e escoam a água da chuva]. Basta que folhas de árvores se acumulem nelas para que a água fique perigosamente empoçada. Nesse tipo de lugar, os agentes dificilmente têm acesso, e a solução fica nas mãos dos próprios moradores”, explicou Ferreira.