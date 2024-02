Depois de assalto à panificadora, dupla é presa em campo de futebol

Armados, criminosos chegaram a levar pertences de clientes. Foto: reprodução

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes foram capturados na noite desta quarta-feira (31) durante patrulhamento pelo Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. A dupla havia acabado de roubar uma panificadora no Jardim II e estava em fuga numa bicicleta quando foi denunciada por um mototaxista.

Assista o momento do assalto ao estabelecimento.

As informações davam conta que um dos infratores estava vestido com camisa vermelha e outro com camisa mangas compridas, ambos de boné.

Uma equipe do 2º Batalhão iniciou as buscas e localizou Gilvan Gama Muniz, de 19 anos, acompanhado do comparsa de 17 anos nas proximidades da Rodovia do Curiaú, próximo ao campo do Zelão.

Segundo a polícia, na busca pessoal foram encontrados 2 (dois) simulacros e uma parte do dinheiro roubado minutos antes. Ao serem questionados, ambos assumiram a autoria do crime. Posteriormente, através dos circuito de câmeras do estabelecimento, os policiais descobriram que havia um 3º (terceiro) ladrão, que não foi localizado.

Uma das vítimas relatou que teve sua aliança de ouro, avaliada em R$ 5 mil e a quantia em dinheiro de R$3 mil levadas pelos assaltantes, mas apenas uma parte do dinheiro foi recuperada.