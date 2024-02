Deputado do AP defende COP para além de Belém: “é da Amazônia”

CONFERÊNCIA DO CLIMA

Dorinaldo Malafaia quer Macapá como uma das subsedes do evento e debate sobre demandas regionais como saúde e desenvolvimento

Definida a capital paraense de Belém como sede da COP-30, evento sobre mudanças climáticas, em novembro de 2025, o deputado amapaense Dorinaldo Malafaia (PDT) defende que a conferência deva contar com os demais estados da região amazônica para garantir a estrutura necessária para o evento.

O parlamentar deu a declaração durante a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados, na segunda-feira (5), em Brasília. Malafaia defendeu também que Macapá seja uma das subsedes da COP, assim como outras capitais e cidades como Manaus. Assista.

“O Pará, Belém, dá conta de sediar uma COP que vai receber o mundo todo? Estamos debatendo inclusive a necessidade de ser uma COP da Amazônia e não necessariamente uma COP de Belém do Pará. Que tenha subsedes como o Amapá, Amazonas. Ou seja, ter uma rede de apoio que possa garantir que essa infraestrutura seja realmente condizente com esse evento”, avaliou o deputado.

Problemas regionais

Dorinaldo Malafaia é membro titular da Comissão de Amazônia e Povos Originários da Câmara (CPOVOS). Ele também defendeu que a COP 30 enfrente as problemáticas vividas pelos povos amazônidas de ordem social como saúde, infraestrutura além da pauta do clima. Segundo o parlamentar amapaense, são questões que estão interligadas.

“Com que Amazônia nós vamos chegar em 2025? É a Amazônia da malária? É a Amazônia da favelização? Nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas num processo avançado de favelização. Eu acho que são temas importantes pra gente enfrentar. O governo tem que enfrentar esse debate”, diz Malafaia.

O deputado informou ainda que pretende levar o assunto para as comissões do parlamento brasileiro com o objetivo da região estar adequadamente preparada para o evento.

COP-30

A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima, a COP, reúne anualmente lideranças mundiais para debater soluções para conter o aquecimento global e criar alternativas sustentáveis para a vida na Terra.