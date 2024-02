Em Macapá, homem é flagrado jogando lixo em canal que transbordou

O canal está passando por limpeza pela Prefeitura de Macapá e Governo do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Há poucos dias do transbordamento de canais que motivaram a situação de emergência em Macapá, um homem foi flagrado por internautas despejando montes de lixo próximo ao canal do Beirol, nesta sexta-feira (16). O canal está passando por limpeza pela Prefeitura de Macapá e Governo do Amapá.

O vídeo compartilhado em grupos de mensagens mostra quando um homem não identificado retira vários objetos do porta malas de um carro preto e despeja em um monte de entulhos na beira do canal do Beirol, próximo da Rua Acelino de Leão, na zona sul de Macapá.

Despreocupado e equipado com botas galocha, próprias para áreas molhadas, o homem carrega objeto a objeto sem se importar com os veículos que passam ao redor. A pessoa que gravou o vídeo supõe que foram feitas ao menos três viagens para o despejo.

Em uma dessas ‘viagens’, o homem retira um tecido que cobre o veículo, que aparenta ser parte de restos de um colchão. O portal SN.com foi até o local verificar sobre a pilha de entulhos, a área ao redor do canal possui vários montes de vegetação retirada nos últimos dias.

A reportagem entrou em contato com a Zeladoria Urbana do município para saber as providências tomadas sobre as pessoas que sujam os canais, mas não obteve resposta. Entretanto, é possível observar que, até o fim da tarde desta sexta, equipes do órgão municipal trabalham para liberar as ruas.