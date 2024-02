O capítulo 17 de Jeremias faz uma reflexão sobre confiança em outras pessoas

Dizem que as maiores mágoas são provocadas pelos mais próximos de nós, por uma razão óbvia: são nessas pessoas que depositamos toda a nossa confiança. No capítulo 17 de Jeremias, Deus avisa: “maldito o homem que confia no outro”. Infelizmente, não conhecemos ninguém completamente. “Bendito é o homem que confia no Senhor”. Veja a meditação bíblica desta quarta-feira (14) e tenha uma ótima quarta-feira com o nosso salvador Jesus.