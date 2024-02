Em Santana, conselheiros fiscalizam boates no Corredor da Folia

Na segunda noite, de carnaval em Santana, não houve ocorrências

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Até agora, os conselheiros tutelares de Santana (17 km de Macapá) não tiveram muita dor de cabeça durante o carnaval. Na segunda noite de folia neste domingo, (11), o Conselho Tutelar comemorou a incidência de zero de ocorrências relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. Para o pastor e conselheiro tutelar Otacílio César, a atuação conjunta com a Promotoria da Infância e da Juventude, Comissariado de Menores e demais órgãos, tem ajudado nas ações.

O órgão tem atuado, principalmente, no combate a permanência de menores nas boates instaladas no corredor da folia. Além desse tipo de ocorrência, o órgão tem buscado identificar crianças e adolescentes que estejam até altas horas desacompanhadas dos pais ou responsáveis.

“Por enquanto, nessa segunda noite, não tivemos qualquer tipo de problema. Isso é aspecto muito positivo, porque houve antes do carnaval tratativas para assegurar que não houvesse qualquer tipo de problema que pudesse infringir os direitos do menor”, destacou o conselheiro Otacílio César.

Otacílio explicou ainda que está atento à possíveis casos de menores em situação de trabalho.

“Esse tema (trabalho infantil) também discutido antes do carnaval. Muitos empreendedores, lógico não são todos, acabam utilizando crianças ou adolescentes para trabalhar por ser uma mão de obra mais barata. Não vamos admitir isso e caso seja detectado, vamos tomar as medidas que o caso requer”, encerrou.