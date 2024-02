Em Santana, partidos condicionam apoio a Bala se houver garantia para vice

O grupo tem dois ex-prefeitos de Santana: Robson Rocha e Ofirney Sadala. Foto: Divulgação

Por SELES NAFES

Lideranças de vários partidos se reuniram no último fim de semana, em Santana (cidade a 17 km de Macapá), para discutir um posicionamento diante do cenário político das eleições. A tendência é de uma aliança com o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Bala Rocha (PP), mas existe uma condição para a isso: a vaga de vice.

A função pertence atualmente à professora Isabel Nogueira (PT), irmã do ex-prefeito de Santana Antônio Nogueira, homem forte na administração.

“A prioridade é conversar com o prefeito Bala, buscar espaço de vice, mas se isso não for viável poderemos formar uma candidatura própria”, explica o ex-prefeito de Santana, Robson Rocha, hoje filiado à Rede Sustentabilidade, deixando claro que não participou da reunião representando o partido.

Além dele, estavam na reunião o também ex-prefeito Ofirney Sadala (União), o deputado estadual Jory Oeiras (PP), a ex-deputada Rosely Matos (PCdoB), o vereador Rarison Santiago (REP), e o ex-vereador e atual secretário de Obras de Santana, Anderson Almeida (União).