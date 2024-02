Empreendedores amargam prejuízos após cancelamento da Banda

Vendedores decidiram permanecer no trajeto do desfile, na zona sul de Macapá, para não perder carnes e outros cozidos.

Por IAGO FONSECA

Empreendedores dos ramos alimentícios e de bebidas amargaram prejuízos após o cancelamento do desfile da Banda em razão das fortes chuvas que atingiram a capital na terça-feira (13) gorda de carnaval. Para evitar perda total de investimentos, foi anunciada uma linha de crédito aos comerciantes pelo Governo do Amapá.

Mesmo depois da decisão de suspender o evento, vendedores decidiram permanecer no trajeto do desfile na Rua Leopoldo Machado para não perder carnes e outros cozidos.

Com um microfone em mãos, a cozinheira e proprietária de restaurante Cleudilene Oliveira, de 38 anos, anunciava que precisava vender o vatapá, a maniçoba e outros preparos feitos especialmente para a passagem do bloco de sujos. A empresária se deslocou do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, e fez um investimento de cerca de R$ 3 mil.

“Tô sem vir na Banda há quatro anos, sempre ficava nesse mesmo lugar aqui. Eu tava na expectativa de ser bom, agora as pessoas não estão parando aqui para consumir, todos foram embora”, lamentou.

Os empresários Lorena e Fernando trabalham há sete anos com alimentos na Banda. Eles compraram mais de R$ 5 mil em carnes, gelo e bebidas e esperavam ter o dobro em retorno.

“Alimento não tem jeito, né? Tem que preparar se não estraga, não mais tem como congelar. Se não tem cliente ficamos no prejuízo, é o único trabalho que a gente já tem”, desanimou-se Lorena.

Em outros trechos do percurso ambulantes que ofereciam bebidas ficaram por algum tempo tentando vender para os desavisados que chegavam ainda sem saber do cancelamento. Mas, com poucas vendas, decidiram ‘levantar acampamento’ antes do fim da tarde.

Ainda na tarde de terça, equipes da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo identificaram 30 empreendedores que, após diagnóstico, receberão linhas de crédito da Agência de Fomento do Amapá (Afap).

“Nós atuamos principalmente dos empreendedores que vendem alimentação, que é um produto perecível, que não pode ser estocado. Na bebida ainda dá para guardar, ainda em vista que terão outros eventos de carnaval e eles podem participar. Será um financiamento diferenciado tendo em vista que é um financiamento de custeio também para que ele possa ter esse recurso de volta para trabalhar numa garantia também”, destacou o secretário da Sete, Ezequias Costa.