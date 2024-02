Empreendedores faturaram R$ 500 mil durante o Carnaval, diz pesquisa

Dados foram levantados pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo com 173 pequenos em médios negócios. Foto: Ascom/Sete

Da REDAÇÃO

Pequenos e médios empreendedores faturaram cerca de meio milhão de reais durante os eventos de Carnaval estimulados pelo Estado. Os dados são de uma pesquisa da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Setec) feita com 173 comerciantes de vários portes, que também geraram 522 postos de trabalho.

“Fizemos o acompanhamento desses empreendedores, antes, durante e após o carnaval. Realizamos a pesquisa de faturamento e satisfação, durante os eventos e o resultado foi satisfatório, principalmente para aqueles que além de faturarem também geraram empregos temporários”, explicou o secretário de Trabalho, Ezequias Costa.

O governo entrou com a estrutura de vendas e isentou todas as taxas para estimular os empreendedores que atuaram no sambódromo, entorno e também no Carnaval do Povo, que foi retomado este ano na Praça da Bandeira.

O governo investiu R$ 5,6 milhões no desfile das escolas de samba, com retorno de R$ 4 a R$ 7 para cada R$ 1 investido. Os cálculos são baseados no faturamento dos setores de bares, restaurantes, hotelaria, transportes, entre outros.