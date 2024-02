Equatorial diz que ‘pendências comerciais e técnicas’ impedem ligação em escola

POLÊMICA NO INTERIOR DO AMAPÁ

No município de Tartarugalzinho, o prefeito Bruno comprou uma briga com a concessionária para inaugurar a escola que continua sem energia

Por SELES NAFES

O impasse entre a Equatorial e a prefeitura de Tartarugalzinho parece distante de terminar. A concessionária se pronunciou, nesta quinta-feira (1º), sobre a polêmica envolvendo a maior escola da rede do município, que fica a 222 km de Macapá. A empresa confirma que recebeu o pedido da prefeitura para ligação da energia, contudo, há “questões comerciais e técnicas que precisam ser sanadas pela prefeitura”.

A prefeitura alega que a escola Marcicléia Maciel dos Santos está pronta há mais de 1 ano, e que todas as tratativas foram feitas com a Equatorial. A empresa alega que, em função da carga de consumo elevada, a escola será atendida em média tensão com subestação própria.

“Por essa razão, é obrigatório o cumprimento de alguns requisitos técnicos e de segurança, tais como: laudo de ensaio do transformador, documentação do responsável técnico pela obra, dentre outros que não foram cumpridos pela prefeitura, a fim de oferecer qualidade no fornecimento de energia elétrica para a escola, bem como para os moradores das proximidades da mesma”, informou.

Ontem à noite (31), o prefeito Bruno Mineiro foi até a escola mostrar a escuridão do prédio. Além da escola, uma UBS nova também precisa de fornecimento.

“A área de relacionamento está em contato com a prefeitura para que seja realizada a regularização, a fim de que a escola seja ligada de forma regular”.

Sobre a decisão da justiça mandando a Equatorial ligar a energia, a concessionária informou que a liminar foi suspensa ontem, depois que a empresa informou o juiz sobre as inconsistências técnicas que ainda não foram corrigidas.