Veja a análise de Jeremias 18

Os fracassos nos ensinam a forma certa de fazer as coisas. A cada derrota, nos tornarmos mais experientes e atentos. O sábio faz das derrotas a grande universidade da vida. Em Jeremias 18, vemos Deus usando a metáfora do oleiro para explicar como o povo deveria se submeter a ele, o grande Oleiro. Nós somos como barro nas mãos do Oleiro. Tenha uma ótima quinta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!