‘Estreia’ de novos ônibus atrasa em Macapá

Os quarenta veículos chegaram a capital do Amapá há quase um mês.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Os 40 ônibus que chegaram a Macapá no fim de janeiro ainda não circulam nas ruas da capital. Os veículos que vieram de Manaus (AM) permanecem na garagem da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac) sem previsão de atenderem a alta demanda do município, segundo fontes.

Ao chegar no Porto de Santana, há quase um mês, em 26 de janeiro, a CTMac informou que os carros passariam por vistoria e implantação dos validadores do sistema de bilhetagem. A previsão anterior era que os veículos começariam a rodar antes do aniversário de Macapá, em 4 de fevereiro.

A instalação do sistema de bilhetagem em cada ônibus levaria em torno de dois a três dias. Entretanto, fontes na CTMac revelaram ao Portal SelesNafes.com que houve um atraso na instalação dos validadores (equipamentos eletrônicos) e que os veículos passam por reparos, por isso não há data definida para o reforço da frota atual.

A companhia não tem se pronunciado oficialmente a respeito do assunto, apesar de ter sido procurada pela reportagem diversas vezes nas últimas semanas.

Anteriormente, a diretora da CTMac, Patrícia Almeida, confirmou ao portal SN que os veículos serão utilizados para resgatar linhas desativadas pela escassez de ônibus na cidade. Eles irão somar à frota atual para que a cidade tenha cerca de 90 ônibus em circulação.

Além disso, o sistema de bilhetagem também passou a ser gerenciado pela CTMac, o que dá ao município o controle sobre a tarifa do transporte coletivo. Ainda segundo a diretora, a empresa Nova Macapá, que atuará com os quarenta ônibus, já foi credenciada para atuar na cidade.

Enquanto isso, os macapaenses se organizam em grupos de mensagens, criados durante a pandemia, para fazer o monitoramento de cada linha da frota atual da cidade. Os usuários do transporte coletivo informam uns aos outros o paradeiro dos carros, para que não percam os horários.