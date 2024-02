Estuprada por hóspede da família, menina de 12 anos está grávida

Criminoso está preso. Ele foi levado pelo pai da menina para trabalhar em Calçoene e morava na casa com a família. Foto: Reprodução

Por LEONARDO MELO

Um homem de 23 anos foi preso, neste domingo (4), acusado de estuprar uma menina de apenas 12 anos no interior do Amapá. A criança está grávida.

O crime ocorreu no município de Calçoene, a 340 km de Macapá. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o criminoso foi levado pelo pai da menina de Macapá para Calçoene para trabalhar, e estava hospedado na residência da família há quase 1 ano. O fato veio à tona quando exames comprovaram que a menina está grávida.

Ontem, ele foi preso em Macapá por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), que decidiram agir antes que ele retornasse para Calçoene.

De acordo com o delegado Michel Duarte, na última sexta-feira (2), a família trouxe a menina para exames de rotina em Macapá, e a gravidez acabou sendo descoberta.

“A vítima revelou aos familiares o nome do pai de seu filho. Imediatamente iniciamos as investigações e representei pela prisão temporária, que foi cumprida nesta data em Macapá, antes que ele retornasse para Calçoene. Informações levam a crer que os abusos ocorrem há pelo menos um ano”, explicou o delegado.

A prisão teve a participação do delegado Bruno Braz e de vários agentes, e o acusado foi indiciado por crime de estupro de vulnerável.

Na Delegacia de Mulheres, ele acabou confessando o crime, mas alegou que a relação era “consensual”. E ainda disse que tinha dúvidas sobre a paternidade da criança, insinuando que a menor tinha outros relacionamentos.

Ele será encaminhado para audiência de custódia, para que a justiça decida se ele responderá em liberdade ou se seguirá preso.