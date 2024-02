Ex-secretário de Saúde acusado de furar fila da vacina é inocentado

Janeiro de 2021: Randolph Pinheiro recebe a primeira dose de CoronaVac. Ele e a esposa assistente social atuavam em Serra do Navio

Por SELES NAFES

A justiça estadual inocentou o ex-secretário de Saúde de Serra do Navio, Randolph Pinheiro, no processo que apurou se ele e a esposa furaram a fila da vacina contra a covid-19, em 2021. A juíza Fabiana Oliveira entendeu que, apesar de não serem da “linha de frente” contra a doença, os dois tinham contato direto com pessoas infectadas e atuaram ativamente na pandemia.

A ação foi movida pelo Ministério Público, que acusava o casal de ter usado os cargos que tinham para serem vacinados num momento em que havia poucas doses de CoronaVac, destinadas a profissionais da linha de frente, como médicos e pessoal de enfermagem e outros profissionais das unidades de saúde.

Randolph chegou a ser exonerado do cargo após a denúncia e repercussão do caso. A esposa dele, Regiane Gurgel, atuava como assistente social e também foi imunizada.

Nos depoimentos durante o processo, testemunhas afirmaram que os dois atuavam ativamente na pandemia, tendo contato com profissionais, pessoas infectadas e até indo buscar medicamentos e insumos na capital. O então secretário, inclusive, teria transportado pessoalmente pacientes para serem internados em Macapá. A esposa também teria feito o acompanhamento de pacientes diversas vezes.

Além disso, participavam de comitês, reuniões semanais e davam apoio nas barreiras sanitárias, levando água e alimentos.

Para a juíza, como secretário de Saúde em meio a uma pandemia, Randolph não poderia atuar exclusivamente dentro dos gabinetes, assim como a esposa dele.

“O réu Randolph ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde que, por óbvio, naquela época não podia ser exercido em âmbito exclusivamente administrativo, dentro de escritórios e salas privativas, necessitando, por diversas vezes, ter contato com pessoas ligadas à atividade-fim de uma Secretaria de Saúde”, comentou.

“Quanto à requerida Regiane, também inexiste dúvida quanto à sua inocência, uma vez que consta seu nome na lista de trabalhadores da saúde do município de Serra do Navio, na qualidade de assistente social, com lotação no Centro de Covid”.