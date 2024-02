Faccionado ‘matador de rivais’ morre em confronto com o GTA

Confronto ocorreu no município de Serra do Navio, a 203 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O pacato município de Serra do Navio, a 203 km de Macapá, foi palco de um confronto que resultou na morte de um faccionado, na madrugada de domingo (18), suspeito de envolvimento em homicídios.

A denúncia repassada à polícia era de que Alex Sena Pantoja, de 33 anos, estaria transitando armado pela Avenida Francisco Ferreira dos Santos, com uma espingarda calibre 12.

O capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo (GTA), disse que Alex desobedeceu a ordem para largar o armamento e correu para dentro de uma casa. No momento em que os policiais entraram no local, o criminoso disparou. O tiro acertou o escudo à prova de balas que a equipe usava para se proteger. No revide, o atirador foi baleado.

Alex foi socorrido pelos próprios policiais contra quem atirou. Mas, ele morreu após ser socorrido ao hospital do município.

O capitão Bryan também relatou que o bandido exercia dentro da facção a função de ‘matador de rivais’. Ele também costumava invadir casas e expulsar moradores, principalmente no município de Santana, onde morava anteriormente.