Faccionado morre em telhado de obra após tiroteio com a PM

Conflito armado ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Tentando fugir da PM, um criminoso que havia saído recentemente da penitenciária subiu no telhado de um prédio em obras e acabou morrendo em confronto com militares do 6º Batalhão e BPTran, nesta terça-feira (13), no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Apontado como integrante de uma facção atuante no Amapá, Mohamad Naser Miranda Ribeiro, de 26 anos, havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por roubo. Além disso, em 2021, teria atirado no rosto de um barqueiro durante uma de suas ações criminosas. A PM informou que a vítima sobreviveu, mas não detalhou o caso.

O confronto

A denúncia era de que havia um bando armado, possivelmente comemorando roubo, em uma região de constantes conflitos entre criminosos e polícia.

De acordo com a PM, na chegada ao local indicado, alguns suspeitos fugiram atirando, já Mohamad invadiu a obra e foi parar no telhado. Lá, teria usado um revólver calibre 38 para atirar em direção aos policiais e acabou morto no revide. O corpo dele foi retirado com a ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros.