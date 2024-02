Faccionado suspeito de vários assaltos morre em confronto com a PM

Conflito ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente que fazia parte de uma organização criminosa e atuava na prática de roubos à mão armada morreu em confronto com militares do 2º Batalhão, no início da madrugada desta quinta-feira (22), no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Apesar da pouca idade, 17 anos, Julian Silva Castelo já acumulava alguns roubos no ‘currículo’, o último deles, segundo a PM do Amapá, ocorreu minutos antes do tiroteio com a equipe do 2º BPM. Ele pediu uma corrida por aplicativo que levou o condutor de uma motocicleta para uma ‘casinha’, no Bairro Brasil Novo. Lá, surgiram mais dois bandidos armados e a vítima foi obrigada a entregar o veículo.

Os policiais foram comunicados do roubo e, logo em seguida, a moto foi localizada no estacionamento de uma quitinete, já no Bairro Novo Horizonte, onde a polícia diz que revidou após ter sido atacada a tiros pelo adolescente.

Silva – como ele era conhecido – também teria participado de um assalto a uma mercearia, ocorrido no dia 11 de janeiro, no Bairro Infraero II. A ação foi filmada e ele seria o assaltante que aparece nas imagens, vestido com uma camisa personalizada do time de futebol, acompanhado de um comparsa armado.

A motocicleta roubada ontem e a arma usada no confronto foram levadas para o Ciosp do Pacoval.