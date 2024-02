Federação PT, PCdoB e PV inicia diálogo com candidatos a prefeito de Macapá

Van Vilhena (em pé), presidente do PT de Macapá: reuniões com nomes que estarão na disputa iniciam nesta segunda, 19

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Representantes da federação que reúne o PT, PCdoB e PV iniciam, nesta segunda-feira (19), a primeira rodada de reuniões com os nomes que deverão estar na disputa pela prefeitura de Macapá, nas eleições de outubro. O primeiro diálogo será logo mais com o ex-deputado estadual Paulo Lemos (Psol).

O objetivo do grupo, formado por 20 representantes dos três partidos, é escolher quem será o candidato que terá o apoio da federação.

“Hoje começamos com o Paulo Lemos, depois Jesus Pontes (PDT). Estamos aguardando a agenda com o Dr Furlan (Podemos) e depois com Josiel Alcolumbre (União)”, explica o presidente do diretório municipal do PT, Van Vilhena.

Em 2022, a federação formada pelos três partidos apoiou o então candidato Clécio Luís (SD) ao governo. Dois anos antes, em 2020, o PT teve candidatura própria a prefeito de Macapá, do advogado Marcos Roberto Marques.

Antes do fim do ano, Paulo Lemos foi o primeiro a manifestar pré-candidatura à prefeitura de Macapá. Ele é o secretário de Administração do Estado desde o primeiro dia da gestão Clécio, em janeiro de 2022.

A reunião com ele foi marcada para as 18h, na sede do PT. Participam do grupo que representa a federação nomes como José Pingarilho (PCdoB) e o ex-deputado estadual Joel Banha (PT).