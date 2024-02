Feirantes ganham novos espaços na zona oeste

São mais 10 bancas para empreendedores venderem seus produtos no bairro.

Por IAGO FONSECA

Empreendedores do Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá, receberam mais 10 bancas de vendas após ampliação da feira na principal via da região, a Avenida Ranolfo de Souza Gato. Os feirantes foram selecionados pela Prefeitura de Macapá através do Plano Municipal de Feiras.

Os espaços são parte da 2ª etapa da ampliação da feira, que conta com coberturas metálicas, madeira envernizada nas laterais e bancadas em concreto, com pias e instalações elétricas.

A vendedora de lanches Ana Maria, de 37 anos, empreende no bairro há cinco e conta que antes vendia café e salgados na beira da rua, sob sol e chuva.

“Faço outras vendas em eventos, cemitérios, mas aqui é meu lugar. Para mim, esse espaço representa muita coisa boa, porque antigamente a gente não tinha um espaço para a gente trabalhar, era muito dificultoso para a gente. Agora a tendência é aumentar as vendas”, declara Ana.

A feirante Maria Elisabete Gonçalves, de 60 anos, conhecida no bairro como “dona Bete”, fez a recepção dos novos vendedores. Há dois anos ela também recebeu um espaço e hoje ampliou por iniciativa própria para otimizar o trabalho.

“Antes aqui era só a terra, cada um fazia um barraco do seu jeito e cobria com a lona. Só que a gente levava todo dia a mercadoria pra casa e todo dia trazia. No meu caso eu fechei a minha barraca, para não ter que trazer a mercadoria todos os dias, fica tudo protegido aqui”, assegura.

De acordo com a Secretaria de Obras do município, foi realizado um planejamento para reforma e ampliação de feiras da capital. A feira do Marabaixo foi construída com recursos de R$ 200 mil do Tesouro Municipal.

“Buscamos dar melhor conforto térmico tanto para os clientes quanto para os trabalhadores, a gente botou a telha termoacústica para melhorar essa qualidade, botamos rede elétrica e estrutura para lavar os seus materiais, todos têm um tanquinho com água potável para que possa oferecer melhor produto à população”, explica o secretário de Obras, Cássio Cruz.

A primeira etapa da feira foi entregue em 2022 e contemplou 10 empreendedores. Os vendedores foram selecionados através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação, onde passaram por análises socioeconômicas e por um curso de vendas.

“Essa feira começou de maneira espontânea, no meio da rua, no asfalto, na lama, sem condições. Estruturamos esse espaço e hoje dobramos a capacidade para mais dez famílias terem oportunidade de venderem seus produtos. É uma feira livre e traz valorização para a economia local”, finaliza a secretária de trabalho, Marciane Santo.