Menino agredido no rosto pelo pai: Veja a meditação bíblica de hoje em Jeremias 24

A disciplina dos filhos precisa ser feita com firmeza e gentileza. Infelizmente, muitos pais são severos demais e acabam criando feridas psicológicas que nunca cicatrizam. Contudo, a repreensão com equilíbrio é uma prova de amor e faz bem aos filhos. Veja como Deus agiu com seus filhos em Jeremias 24 e tenha uma ótima quarta-feira (21).