Foragido suspeito de arrastão morre ao trocar tiros para evitar prisão

Tiroteio ocorreu no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça do Amapá morreu em tiroteio com o Grupo Tático Aéreo, na madrugada desta sexta-feira (23) no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Deyvison Lucas Aragão Brito tinha 22 anos e era investigado pela Polícia Civil do Amapá por vários roubos ocorridos no município de Ferreira Gomes. Além disso, o delegado Felipe Rodrigues confirmou que o foragido era faccionado e já teria passagem pelo Iapen pelo mesmo tipo de crime.

A intervenção aconteceu após denúncia anônima. As informações repassadas à polícia indicavam que um dos criminosos que teria roubado um carro de aplicativo, no último dia 21, para cometer um arrastão na orla de Macapá, estaria em um apartamento do bloco 105 do habitacional Miracema.

Assim que chegaram ao local, os policiais disseram que avistaram o suspeito com uma arma em punho e ordenaram que largasse o armamento, mas ele teria decidido se abrigar no apartamento e disparar contra o Grupo Tático, o que resultou na morte após os policiais revidarem.

Além da arma usada por Deyvison no confronto, uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores, um de 30 munições e outro de 15, a polícia apreendeu várias porções de entorpecentes que estavam na gaveta de uma cômoda.

O Samu confirmou o óbito no local. A ação teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).