Forças policiais do AP aumentam pressão sobre facções dentro do Iapen

Operação nacional busca silenciar a comunicação de presos com o lado de fora

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A segurança pública do Amapá apresentou o balanço do primeiro dia da fase 3 da Operação Mute no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), realizado na última quarta-feira (31). Desta vez, foram apreendidos 20 celulares, 18 armas brancas, tomadas artesanais e substâncias potencialmente entorpecentes.

Durante a operação são feitas incursões táticas e operacionais de agentes para identificar e retirar celulares das unidades prisionais, para conter a comunicação entre grupos criminosos. Os trabalhos buscam reduzir os índices de violência nas cidades do país. A terceira fase da Mute termina em 2 de fevereiro.

“Os esconderijos são os mais diversos possíveis. Eles destroem a cela, escavam, enterram, colocam no teto, são locais variados. Com o nosso trabalho de inteligência é feita uma busca muito minuciosa quando a gente faz uma operação dessa”, explicou Gilvan Albuquerque, representante da Diretoria de Inteligência Penitenciária.

As incursões são realizadas por policiais penais de vários estados treinados para esse tipo de operações. Um grupo atua no controle do ambiente enquanto outros fazem as buscas.

Além dos celulares e facas e estoques, também foram apreendidos 11 carregadores e fontes, cabos USB, pen-drives e chips telefônicos.

“O que damos destaque é a não localização de nenhum aparelho, de nenhum chip, de nenhum indício na nova Unidade Penal José Eder, a qual nós comprovamos também, que de fato é possível fazer um sistema penitenciário eficaz aqui no nosso estado, com a implementação de um procedimento muito semelhante a procedimento utilizado nas penitenciárias federais”, destacou José Neto, secretário de Segurança Pública do Amapá.

O secretário afirmou, ainda, que desde o início das operações no Iapen houve redução nos índices de crimes violentos e letais de outubro de 2023 a janeiro deste ano.

“Nós fechamos o último trimestre de 2023 melhor do que o trimestre de 2022 e agora em janeiro nós fechamos com os melhores índices dos últimos dez anos. Comparando janeiro do ano passado nós tivemos uma redução de 60% dos crimes violentos e letais excepcionais, especificamente aqui em Macapá nós tivemos uma redução de 75%”, concluiu o secretário.