Fórum em Santana debate medidas para melhorar a vida de pessoas com deficiência

Evento reuniu autoridades locais e representantes do segmento para definir reivindicações que serão levadas ao fórum estadual.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os dilemas, principais problemas, a realidade da cidade e o futuro foram assuntos abordados no Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorreu nesta quarta-feira (28), em Santana, município a 17 km de Macapá.

Autoridades locais e representantes do segmento, puderam expor a necessidade de políticas públicas e o que tem sido feito para a melhoria da qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais.

O evento ocorreu no auditório da Igreja dos Santos Últimos Dias. A população em geral também pôde acompanhar as explanações sobre a temática. Entre os questionamentos, a importância da acessibilidade em órgãos públicos e privados, além de medidas que possibilitam uma sociedade mais igualitária.

“As proposições e explanações dessem fórum nos possibilitam a criação de ações mais eficazes para as políticas públicas de valorização das pessoas com necessidades especiais. Daqui, teremos decisões que podem virar leis que nos garantem esses direitos. É importante, Santana que é um município grande, ter decisões que serão levadas em consideração no âmbito estadual”, afirmou Fábio Gonçalves, que preside o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

A secretária Municipal de Assistência Social de Santana, Liliane Batista, destacou que é fundamental criar estratégias para assegurar a participação das pessoas com deficiência na tomada de decisões. Ela explicou que, das discussões locais, sairão as principais reivindicações para o Fórum Nacional.

“Estamos ouvindo os representantes em cada segmento e mostrando que temos políticas públicas voltadas a eles. A partir daí, vamos ouvir outras reivindicações e levar para um evento maior, onde teremos a chance de ampliar as decisões aqui acertadas”, reforçou.

De acordo com o prefeito Bala Rocha, é preciso ter atenção, também, na acessibilidade digital e social. Ele destacou que as políticas definidas nos debates precisam ajudar na vida cotidiana dos portadores de necessidades especiais.

“Eu considero que daqui (fórum), vamos tirar grandes medidas e ideias, que serão levadas para o âmbito estadual, onde terá mais abrangência e força. Mas, é preciso pensar em acessibilidade em todos os sentidos, tendo um víeis em que se possa ter uma realidade mais concreta e de ações mais concretas”, finalizou.