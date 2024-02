Furlan assina contrato de R$ 42 milhões para obras na zona rural de Macapá

Repasses serão feitos através da Caixa Econômica Federal. Recursos são de emenda do senador Lucas Barreto.

Da REDAÇÃO

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou contratos com a Caixa Econômica Federal, na manhã desta segunda-feira (26), para obras na zona rural da capital.

O valor, de aproximadamente R$ 42 milhões, é de emenda Federal do senador Lucas Barreto, destinado à pavimentação em asfalto e bloquetes nas zonas rurais, construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nova Esperança, estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e obras no setor produtivo, como construção de casas de farinha, e de abatedouros e galpões para criação de aves.

“Este momento representa mais investimentos à capital. Atualmente, a Prefeitura executa mais de 60 obras. Agradecemos a parceria da Caixa, do e senador Lucas Barreto”, frisou Dr. Furlan.