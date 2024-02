Gestão e diálogo dão favoritismo a Alliny Serrão em nova eleição na Alap

ELEIÇÃO NO LEGISLATIVO

Deputados e servidores avaliam atual presidente pavimentou renovação do mandato

A deputada Alliny Serrão (União) deve ser reeleita para mais um mandato de presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, na eleição marcada para o próximo dia 15. O processo foi antecipado em um ano, com anuência dos parlamentares. Por enquanto, não há outras chapas sendo construídas porque existe um clima de consenso, entre a maioria, em torno da renovação do mandato.

Aliados avaliam que o favoritismo de Alliny é fruto da boa relação com os colegas e também pelo trabalho como gestora da Casa, a exemplo das sessões itinerantes que vem ajudando a aproximar os parlamentares da comunidade. Muitas propostas apresentadas nas sessões estão sendo encaminhadas para o governo do Estado.

Sob a liderança de Alliny, a Assembleia entrou na luta em defesa da exploração de petróleo e gás na costa do Amapá. O entendimento é de que o Amapá, que já é o estado mais preservado da federação, agora precisa de alternativas para se desenvolver. Depois de fazer um grande debate em Oiapoque em 2023, os parlamentares estão intensificando o trabalho de mobilização junto à comunidade, bancada federal do Amapá e governo federal para as primeiras pesquisas iniciem ainda neste ano.

As pautas do governo e que são de interesse da população têm apoio decisivo da Assembleia. Graças ao bom entendimento entre governo e Assembleia, projetos importantes são aprovados dando celeridades às ações do Executivo. É o caso da volta da Expofeira e o pacote anunciado pelo Estado de 140 obras, somando um investimento de mais de R$ 1,2 bilhão, somente na capital.

Campo social

Alliny manteve e ampliou parcerias com entidades que prestam serviços de assistência à idosos, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, como a Fazenda da Esperança, Casa da Hospitalidade, Centro Frei Daniel de Samarate, Casa Lar Betânia e Casa Padre Luigi Brusadelli.

A presidente também tem sido avaliada positivamente pelos servidores da Casa, principalmente pelo esforço de modernização do atendimento à população, reajuste de 5,6% (entre outras vantagens). Os servidores efetivos passaram a ter o maior valor de vale alimentação do funcionalismo do Amapá: o benefício subiu de R$ 1.500 para R$ 2.500.