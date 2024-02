HE aumenta para 22 os leitos de UTI

A unidade, no Centro de Macapá, já contava com 15 leitos e recebeu mais sete, que já foram ocupados com pacientes.

Por IAGO FONSECA

Pacientes que precisarem de tratamento intensivo no Hospital de Emergências Oswaldo Cruz, em Macapá, passam a ter 22 leitos à disposição. A entrega da UTI ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (9).

Segundo o governo do Amapá, o HE já contava com 15 leitos e recebeu mais sete, que já foram ocupados com pacientes. O local recebeu novo piso, reforma do teto, forro, iluminação e novos espaços como sala de isolamento, expurgo e banheiros.

“Nós tínhamos uma UTI que passou por uma revitalização, uma reforma e adequação, eram seis leitos que existiam, hoje são sete leitos que estão sendo entregues, junto com o leito de isolamento, que é uma necessidade muito grande dentro do nosso estado. Agora todos os leitos eles têm saída para que o paciente quando necessitar fazer a sua hemodiálise”, explicou a secretaria de saúde, Silvana Vedovelli.

Além dos leitos de tratamento intensivo, a secretária reforçou que atuam para a diminuição de pacientes nos corredores. Até esta manhã, cerca de 15 pacientes estavam nos corredores.

“A tratativa, ela é diária, pacientes saindo de alta, outros pacientes entrando. É um trabalho dioturno da equipe multiprofissional do Hospital de Emergências. Fazemos o contato com outros hospitais para compartilhar vagas, também temos o projeto Dr. Teles, que é quando o paciente pode sair de alta e ser assistido em casa, tudo isso desocupa leitos”, completou a secretária.

Para a direção do HE, os novos leitos resguardam a demanda que aumenta no período do carnaval.

“Estamos preparados para esse período com leitos equipados, recebemos pacientes graves de todo o estado”, declarou o diretor do HE, Emanoel Martins.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a entrega representa uma melhoria progressiva para dar condições ideais de atendimento.

É um aumento de 50% praticamente. Isso é muito importante. Aos poucos, nós vamos melhorando a condição da nossa saúde no estado. Preparamos um esquema de retaguarda de suporte caso haja necessidade. Vamos ter aqui no HE e um reforço desse atendimento lá próximo do sambódromo, na UPA da Zona Sul. Em todas as atividades nós teremos viaturas e equipes do SAMU para qualquer eventualidade”, concluiu Clécio.