Homem de 23 anos é preso por guardar imagens de abuso sexual infantil no computador

Policiais cumpriram busca e apreensão na casa do acusado, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal, em Macapá, na manhã desta quarta-feira (21) por armazenar imagens de abuso sexual infantil no seu computador. O crime foi descoberto durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, no Bairro Buritizal. A identidade do acusado não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo a PF, uma investigação comprovou que ele havia armazenado em torno de 165 imagens com conteúdo ilícito, entre fotos e vídeos, em equipamentos eletrônicos. Com a busca, a PF verificará a existência de outras mídias contendo abuso sexual infanto-juvenil, bem como se houve o compartilhamento com terceiros.

O investigado poderá responder pelo crime de armazenamento de material contendo abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, cuja pena pode atingir até 4 anos de reclusão mais o pagamento de multa. O indivíduo foi levado à sede da PF em Macapá.