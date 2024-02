Homem é preso com drogas, R$ 7 mil e caderno de contabilidade do tráfico

Acusado foi flagrado por militares do 6º Batalhão, no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do 6° Batalhão prenderam um motorista de aplicativo por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (14), no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá.

No carro do suspeito, identificado como Charlon dos Santos, de 47 anos, os policiais encontraram cerca de R$ 2 mil. Já na casa dele foram achados R$ 5 mil, 4 celulares, balança de precisão, porções de crack e cocaína, além de um carregador de pistola ponto 40 e um caderno que continha anotações referente à venda do entorpecente.

O comandante do 6° Batalhão, major Ademar, relatou que a apreensão ocorreu após denúncia de um taxista que passava pelo local. Ele notou uma intensa movimentação na frente da casa do suspeito e ligou para a polícia.

“Ele [taxista] verificou que tinha uma movimentação suspeita ali, então de posse dessas informações as equipes do 6º Batalhão verificaram realmente que aquela denúncia lá tinha procedência. O preso franqueou a entrada da equipe primeiramente em seu veículo, fizeram uma busca pessoal, encontraram uma certa quantidade de substância supostamente entorpecente, encontraram dois mil reais. Depois, na casa, mais cinco mil reais e o restante da droga, quatro celulares, cartões ali de bancos, balanças de precisão e todo outro material que caracteriza o tráfico de drogas”, reforçou o major.

De acordo com o comandante, apesar do acusado não ter nenhuma passagem por esse tipo de delito, ele já vinha sendo observado pela PM como o principal traficante da região.

“Esse indivíduo já era contumaz nessa prática de crime ali, era conhecido das equipes como sendo o traficante da área. Ele não tinha ainda nenhuma uma passagem por alguma casa prisional pelo mesmo crime, mas era de conhecimento das equipes que ele era o traficante da área”, confirmou.