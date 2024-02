Homem espalhou nudes da ex-esposa em sites de relacionamentos, diz polícia

Crime ocorreu no Estado do Pará, mas o acusado foi preso Pela Polícia do Amapá, em Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá prendeu, no último final de semana, um homem investigado no Estado do Pará, acusado de divulgar sem autorização fotos íntimas da ex-esposa na internet, como forma de vingança pelo fim do relacionamento.

O caso ocorreu na cidade de Belém, mas o acusado foi preso em Macapá, onde os agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM) cumpriram um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva. O celular dele foi apreendido e encaminhado à Polícia Científica do Pará.

Segundo a delegada Jéssica Araruna, da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), da Polícia Civil do Pará, o caso faz parte da investigação chamada Operação Intimus.

As investigações apontam que o acusado preso criou contas falsas em nome da vítima, a ex-companheira, em sites de relacionamentos. Lá, publicou conteúdos íntimos.

“Em seguida, utilizou estas contas para levar situações da vida privada da vítima ao conhecimento de familiares dela, com a clara intenção de macular a sua imagem e honra”, explicou a delegada.

A Operação Intimus está na terceira fase e investiga crimes de registro e divulgação não autorizada da intimidade sexual e outros delitos relacionados, praticados contra vítimas residentes no estado do Pará. Durante a operação, já foram cumpridos mandados de prisão nos estados do Rio de Janeiro, Pará e, agora, no Amapá.

O nome e a idade do acusado preso ´na capital amapaense não foram divulgados pelas autoridades.