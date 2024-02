Homem que fingia ser a namorada nas redes é preso por tentar matá-la

Acusado teria sido tomado por crise de ciúmes e deu facada na companheira, segundo a Polícia Civil

Compartilhamentos

Por REDAÇÃO

Um homem de 25 anos de idade que se passava pela namorada nas redes sociais para flertar com os antigos relacionamentos da companheira foi preso pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio.

A captura e prisão do acusado ocorreu na quinta-feira (1), no Bairro Marabaixo 1, na zona oeste de Macapá. Mas o crime ocorreu no município de Mazagão, na região metropolitana da capital amapaense. A identidade do agressor não foi divulgada.

Durante uma das conversas, em tom erótico com um dos ex, o acusado teria visto mensagens que lhe deixaram com ciúmes. Tomado de raiva, ele teria dado uma facada na barriga da companheira, no dia 13 de janeiro.

De acordo com o delegado José Victor Souto, titular da Delegacia de Polícia de Mazagão, o casal mantinha o relacionamento há cerca de 6 meses e o namorado exercia forte controle sobre a vítima e tinha acesso às redes sociais dela e, muitas vezes se passava por ela com o intuito de testar a sua lealdade.

“O indivíduo ainda a procurou no hospital [no dia em que esfaqueou a companheira] alegando que ela tinha escorregado e se machucado com a faca. A equipe médica desconfiou da história e impediu o contato do homem com a vítima. Foi requerida medida protetiva de urgência contra ele, a qual não foi respeitada”, explicou o delegado.

Souto contou ainda que foi pedida a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Poder Judiciário, e, em seguida, efetuada a prisão. O homem preso foi encaminhado à audiência de custódia.