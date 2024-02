Hóspede que engravidou criança tem prisão mantida

Juíza determinou o cumprimento do mandado de prisão temporária

Por LEONARDO MELO

O homem acusado de estuprar e engravidar uma criança de 12 anos no município de Calçoene, a 340 km de Macapá, teve a prisão temporária mantida pela juíza Elayne Cantuária, da Vara Única de Calçoene, durante audiência na tarde desta segunda-feira (5).

A audiência serviu para conferir a integridade física do acusado após a prisão. Ele ainda não teve o nome divulgado. A prisão temporária havia sido decretada a pedido da Polícia Civil, e foi cumprida neste domingo (4), em Macapá.

De acordo com as investigações, há indícios de que o crime vinha ocorrendo há um ano. O acusado estava morando na casa da família desde que o pai da menina o levou para Calçoene com o objetivo de trabalhar.

O fato de estar grávida e os abusos só foram descobertos quando a criança foi submetida a exames de rotina. Ela acabou revelando o nome do pai da criança. Na delegacia, o acusado admitiu o crime, mas alegou que havia um relacionamento consensual com a menina de 12 anos.

Ela foi levada para a maternidade Mãe Luzia, onde recebeu cuidados médicos. O advogado Rafael Alves informou que a família está sofrendo muito e que, por enquanto, não irá se manifestar sobre o crime e nem sobre a gestação da criança.