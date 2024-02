Inconformados com cancelamento, foliões fazem ‘Banda Paralela’

Sem autorização, grupo teve trajeto interrompido pela Polícia Militar

Por SELES NAFES

Centenas de foliões que foram pegos de surpresa com o cancelamento do desfile do maior bloco de rua do Amapá, decidiram fazer uma espécie de Banda Paralela, na tarde desta terça-feira (13) de Carnaval. A Polícia Militar mandou a brincadeira parar.

Os foliões foram até o local de concentração, na Avenida Ernestino Borges, mas foram informados que o desfile não ocorreria mais, em virtude dos prejuízos causados pelas fortes chuvas que caem sobre Macapá desde o fim de semana.

Mais cedo, a direção do bloco havia informado que seria inseguro prosseguir com a programação porque todo o efetivo da PM e Bombeiros estava sendo utilizado para mitigar os efeitos dos temporais no atendimento à população, e também para atuar em acidentes de trânsito. Vários foram registrados durante as sete horas de chuva.

Descontente, um grupo de foliões decidiu levar a brincadeira adiante, sem autorização oficial. Com apoio de uma banda de fanfarra, eles iniciaram o desfile, mas foram barrados de continuar o percurso na Rua Cândido Mendes, na altura da Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no centro comercial.

Até as 15h30, a PM continuava no local dialogando com os brincantes para que houvesse a dispersão do grupo.

A direção do bloco A Banda ficou de reavaliar na próxima quinta-feira (15) uma nova data de desfile, possivelmente no fim de semana.