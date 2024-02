Independente goleia Ypiranga e lidera o Amapazão

Partida ocorreu neste domingo (25), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, em Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Um dos principais clássicos do futebol local marcou a 3ª rodada do Campeonato Amapaense de Futebol. Independente, um dos representantes do município de Santana, e Ypiranga, foram a campo neste domingo (25), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o Zerão. A partida foi melhor para o Carcará, que venceu pelo placar de 3 a 0 e assumiu a liderança da competição.

Desde os primeiros minutos, o Independente mostrava superioridade dentro de campo e pressionava mais, criando oportunidades. De tanto insistir, o time santanense encontrou o primeiro gol em cobrança de falta de Fabinho, aos 41 minutos da 1ª etapa, que encerrou com o placar magro de 1 a 0.

Após o intervalo, as duas equipes voltaram mais dispostas. O Ypiranga apostou em uma marcação pressão no campo de ataque, mas acabou deixando espaço para os contra-ataques. Menos de três minutos, após jogada rápida pela direita, Aldair recebeu o cruzamento e ampliou. O Carcará dominava e aos seis minutos, de novo Fabinho, ele avançou pela direita e deu números finais ao jogo. Independente 3, Ypiranga 0.

“Acho que na primeira etapa, tivemos um pouco de dificuldades e somente conseguimos ter mais posse de bola após o gol. Mas, é importante o resultado porque garantimos mais três pontos e continuamos na busca de mais resultados positivos”, afirmou o atacante Aldair.

O técnico do Negro-Anil, Eivaldo Júnior, absorveu o resultado adverso e já quer virar a página, porque já tem outro clássico pela frente, contra o Trem Desportivo Clube.

“Não conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e acabamos tomando um gol no finalzinho de primeiro tempo. Já no segundo tempo, voltamos desligados e tomamos mais dois gols. Isso desestabilizou o esquema de jogo proposto e a não conseguimos mais manter a marcação. Agora, é esquecer e pensar no próximo adversário”.

Com o resultado, o Independente assegurou a liderança do Estadual com 7 pontos. O time ainda tem o artilheiro do certame, Fabinho com 3 gols, ao lado de Abuda (Oratório) também com 3 gols marcados.