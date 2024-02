Investigação mostra que Nildo colecionava inimigos

Diferentes linhas de investigação são desenvolvidas para solucionar crime que tirou a vida de líder comunitários dos Congós

Por REDAÇÃO

Além das ameaças resultado de denúncias contra o tráfico de drogas no Bairro dos Congós, a Polícia Civil do Amapá também trabalha com outras possíveis motivações para o assassinato do líder comunitário Nildo Costa.

Fontes da PC explicaram ao portal SelesNafes.com que existem atualmente várias frentes de investigação sobre o caso e que uma delas tem relação com desentendimentos e brigas de Nildo com vizinhos e moradores da região.

Em alguns desses casos, de motivações não esclarecidas, foram feitos boletins de ocorrência contra o líder por xingamentos e ameaças.

“Nada muito grave”, disse a fonte que pontuou ser ainda prematuro apontar em definitivo quem planejou o homicídio.

Nildo Costa foi morto a tiros na noite do último dia 29, uma segunda-feira, na arena de futebol onde mantinha um projeto social para crianças e adolescentes. Dois criminosos de bicicleta efetuaram quatro disparos que atingiram o líder comunitário, que era presidente da Associação Desportiva e Recreativa do Bairro dos Congós.

Embaixo de uma das arquibancadas da arena, foi criada por Nildo e outros moradores, há três anos, uma biblioteca comunitária que mobilizava os moradores do Congós.