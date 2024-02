Jornalista será o 1º a registrar viagem de carro Macapá/Santarém

Aventura será realizada pelo jornalista Emanuel Júlio Leite, que é macapaense e mora em Santarém

Por SELES NAFES

O jornalista paraense Emanuel Júlio Leite, 63 anos, é um dos poucos comunicadores da Amazônia que se dedica exclusivamente a produzir conteúdo sobre turismo na região. Na próxima quinta-feira (29), ele será o primeiro jornalista a registrar a viagem de carro entre Macapá (AP) e Santarém (PA). E mais do que isso, revelar se é viável ou não essa jornada terrestre até um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil.

Nascido em Macapá em 1960, Emanuel foi morar com os pais em Santarém aos cinco anos. Na cidade banhada pelo majestoso rio Tapajós, e onde fica a famosa praia de Alter-do-Chão, ele foi secretário de Turismo por 8 anos, fundou uma produtora de vídeos e também se dedicou ao jornalismo de televisão.

Há seis anos, criou no Youtube o canal TurismoAqui, onde se dedica a divulgar as belezas naturais, produtos turísticos e potencialidades dos estados que compõem a Amazônia. Hoje, o canal tem mais de 203 mil inscritos.

“O propósito do canal é mostrar um Brasil pouco mostrado pela grande mídia, aproximando destinos turísticos com grande potencial de um público, que se mostra sempre muito interessado em conhecer lugares novos”, resume.

Amapá não é isolado

A falta de uma ligação terrestre com outros estados sempre colocou o Amapá num status de isolamento do restante do Brasil, o que não é muito verdade. A missão de Emanuel é demonstrar se a viagem de carro a Santarém é viável do ponto de vista turístico e financeiro, apesar de não haverem estradas diretas até o Pará.

“Eu observei que várias pessoas chegam de carro em Santarém vindas de Macapá. Não sei como vai ser o caminho, mas teremos duas travessias de balsas, sendo uma gratuita e outra que é paga. Farei vários vídeos no meio do caminho para as nossas redes mostrando os custos e ensinando como se faz essa viagem”, explica o jornalista, que acabou de fazer de barco os trechos Santarém/Belém/Macapá.

A ideia de voltar de carro para Santarém nasceu meio que por acaso, durante conversa com um amigo.

“Ele me disse que está indo pra Santarém na quinta-feira e me convidou. Quero contar essa história. Essa ligação será boa para as duas cidades. Serão 600 km, pouco mais de um tanque de combustível. Se você fizer uma pesquisa no Google (sobre viajar neste trecho), não vai encontrar nada. É isso que queremos registrar”, justifica.

Emanuel e o amigo com quem ele vai de carona querem sair de Macapá por volta das 5h. Serão 268 km pela BR-156 até Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, onde farão a travessia para Monte Dourado, distrito de Almeirim (PA). São menos de 20 minutos de balsa. Daí em diante, somente a jornada vai revelar.

O objetivo é chegar em Santarém no início da noite ainda de quinta. Será possível acompanhar a aventura quase em tempo real pelas redes sociais do TurismoAqui no Facebook e Instagram.