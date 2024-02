Jovem atraído a encontro por menina é executado na véspera de seu aniversário

Crime ocorreu na Praça do Fórum, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente que faria 16 anos nesta sexta-feira (9) foi executado em meio a várias pessoas que estavam na praça do Fórum, no Bairro dos Remédios II, em Santana, a 17 km de Macapá.

O homicídio ocorreu por volta de 21h15 desta quinta (8) e foi cometido por dois criminosos que desceram de um carro preto, na Rua C1.

Yarley Santos Veiga morreu na hora após ser atingido por três disparos na cabeça e um no peito. Segundo a polícia, inicialmente, a suspeita da Polícia é de que o assassinato esteja relacionado com a guerra de facções.

Testemunhas disseram à polícia que os indivíduos já chegaram atirando contra a vítima e, na sequência, roubaram a bicicleta de uma mulher que estava no local para fugir. Até o momento, eles não foram reconhecidos.

Na cena do crime, o delegado Carlos Mazurek e investigadores da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp, apuraram que o jovem foi atraído para um encontro, marcado por uma menina que ainda não foi identificada.

Ele não tinha entradas em delegacias, mas a investigação aponta para um possível acerto de contas, já que a maioria dos disparos foi direcionada à cabeça.

Incursões foram feitas pelos militares do 4º Batalhão da PM do Amapá, mas ninguém foi preso. O carro que deu apoio no crime também não foi localizado. A 1ª DP de Santana prossegue nas investigações.