Jovem com passagem por roubo é executado na frente da namorada

O crime aconteceu no início da madrugada no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos invadiram uma quitinete e executaram com vários tiros um jovem de 24 anos, que tinha passagem por roubo. O homicídio aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (27), na Avenida Francisco Matos, por volta de 0h40, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Ao todo, 15 cartuchos de pistolas, calibres ponto 40 e 380, foram achados na cena do crime pela Polícia Científica do Amapá.

Ramon de Souza Maia foi assassinado na frente de uma inquilina, provavelmente namorada dele. Após o ataque, ela foi vista pedindo socorro em via pública e, antes da polícia chegar ao local, sumiu, juntamente com uma criança.

Testemunhas disseram ter acordado com sons de tiros e barulho do carro dos atiradores, mas ninguém teria visto os bandidos.

Uma equipe do 1º Batalhão da PM, sob o comando do sargento Portela, foi a primeira a chegar e encontrar a vítima caída nos fundos da vila, em meio a uma poça de sangue, já sem os sinais vitais. Mesmo assim, o Samu foi chamado para confirmar o óbito.

Além dos atiradores, os policiais acreditam que havia um outro bandido dando apoio na fuga, mas nenhum deles foi identificado até o momento.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a suspeita é de que a execução esteja relacionada com o crime organizado. A Polícia Civil prosseguirá nas investigações. Denúncias que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas anonimamente ao 96 99170 4302, da Delegacia de Homicídios.