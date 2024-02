Jovem recebe ordem para descer de mototáxi e é executado a tiros

Vítima foi surpreendida numa cilada, na zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi emboscado por dois criminosos e morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (1º), no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá. O homicídio aconteceu por volta de 3h, numa região periférica conhecida como Tibúrcio.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN com fontes da polícia, Thiago Walaci dos Santos, de 24 anos, estava no Bairro Perpétuo Socorro, em casa, quando passou uma mensagem a um amigo mototaxista, por volta das 2h.

Ele pediu que fosse levado até a casa de umas “meninas”, na Rua Benjamin Constant, já no Universidade.

Na chegada ao local, a polícia apurou que os dois amigos foram surpreendidos pelos bandidos e obrigados a deitar no chão. Em seguida, Walaci foi executado com pelo menos oito tiros.

O mototaxista sobreviveu e contou aos policiais que só escapou do ataque porque um dos bandidos ordenou sua saída do local.

Ele também explicou que frequentava com a vítima uma “batalha de rap”.

A identidade dos criminosos e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

Até as 10h30, nenhum parente tinha comparecido à Polícia Técnica do Amapá para fazer o reconhecimento do corpo da vítima, que ainda não teve a idade confirmada.