Lucas garante passarelas de concreto para reconstrução do Bailique

Ordem de serviço foi assinada pela Prefeitura de Macapá em cerimônia com representantes da comunidade

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Quatro comunidades do Arquipélago do Bailique serão contempladas com a construção de 1,784 km de passarelas de concreto. O investimento é de cerca de R$ 3 milhões garantidos por emenda parlamentar do senador Lucas Barreto (PSD).

A execução da obra ficará a cargo da Prefeitura de Macapá, que assinou a ordem de serviço na quarta-feira (31). As comunidades que receberão o trabalho de urbanização serão Santo Antônio, Maúba, São João Batista e Vila Macedônia.

A cerimônia de assinatura ocorreu na sede da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), com a participação do prefeito Dr. Furlan e o senador Lucas, da primeira-dama e titular da Secretaria Municipal de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan; e representantes do distrito.

“O mandato atende demandas daqueles que eram considerados invisíveis pelo poder público, que ninguém enxergava. Para ter uma noção, empenhamos R$ 179 milhões de reais para que a Prefeitura execute diversas obras. Estamos ao lado da população”, disse o senador.

O prefeito, Dr. Furlan, destacou ainda que Lucas destinou, ao todo, R$ 7 milhões para investimentos na região.