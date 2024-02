Macapá 266 anos: domingo é dia de celebrar, diz Acácio

Moradores jogando futlama no rio Amazonas: Deputado federal assina artigo que relembra as características peculiares da nossa cidade

Compartilhamentos

Por ACÁCIO FAVACHO, deputado federal

A capital Macapá comemora 266 anos. Foi o primeiro município criado no Amapá, na região sudeste do Estado estendendo-se da margem esquerda do rio Amazonas (entre os rios Pedreira, Matapi e litoral atlântico) até a nascente do rio Maruanum. É a única capital brasileira cortada pela Linha do Equador.

Quinto município mais populoso da Região Norte, Macapá é a cidade-sede do nosso MDB Amapá e de milhares de outras entidades, órgãos públicos e empresas. Com uma população com mais 450 mil habitantes, sendo o 52° município mais populoso do Brasil.

A nossa capital apesar da parte urbana conta também com regiões rurais com grande destaque para gado bovino, bubalino e suíno, além de avicultura e pesca artesanal. Outro grande produto do nosso estado é tão amado e exportado para todo o Brasil, é o açaí.

Nossa capital tão amada também conta com hotéis e pousadas. Te convido para conhecer os nossos cartões-postais, como o monumento Marco Zero do Equador, onde foi construído um obelisco para a observação do fenômeno do Equinócio, que marca a mudança de estações; a Fortaleza de São José de Macapá, construída em 1782 para proteger a cidade de invasões; o complexo Beira-Rio é formado por trapiches, quiosques e restaurantes que atraem visitantes durante todo o ano, com uma vista privilegiada da orla de Macapá; e a 8km da capital conheça a vila quilombola do Curiaú com toda a sua dimensão cultural.

Aqui também é o único lugar no mundo que os jogadores de futebol mudam de hemisfério durante uma partida, no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, conhecido “Zerão”, a linha que divide o gramado também é a Linha do Equador.

Para finalizar, vamos comemorar com muito Marabaixo, o aniversário de nossa amada Macapá!

Parabéns Macapá, conte sempre com esse seu filho Tucujú!