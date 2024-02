Macapá adia volta às aulas

Aulas da rede municipal estavam previstas para começarem o ano letivo nesta quinta-feira (15).

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá anunciou, nesta quarta-feira (14) o adiamento das aulas na rede municipal de ensino, que estava previsto para esta quinta-feira (15). O comunicado foi feito nos perfis oficiais da prefeitura pela secretária municipal de Educação, Monick França.

Ela justificou que a decisão foi motivada pela situação de emergência em razão dos transtornos causados pelos temporais que caíram em Macapá na terça-feira (13). Segundo a secretária, todas as equipes do município estão concentradas em atender as famílias afetadas pelos alagamentos.

“Em função de que muitos dos nossos alunos tiveram suas residências atingidas pelas fortes chuvas”, completou.

A nova data para o início do calendário escolar 2024 é a próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

“Dia 19 as nossas escolas estarão prontas e de portas abertas para receber os nossos alunos e assim iniciar um ano letivo de muito sucesso”, reformou a secretária.